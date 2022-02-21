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Путин заявил, что Майдан не приблизил Украину к демократии

22:30
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Сейчас страна расколота и переживает резкий экономический кризис

Президент России Владимир Путин в ходе обращения в понедельник вечером заявил, что в 2014 году радикалы воспользовались справедливым недовольством людей на Украине, провели Майдан и овладели властью с помощью государственного переворота.

"При иностранной помощи - американцы тратили на Майдан 1 миллион долларов в день. А сколько получили, например, родственники погибших? Об этом лучше даже не спрашивать. После переворота радикалы издеваться над несогласными с ними политическими общественными деятелями, организовали террор, прошла серия безнаказанных убийств", - указал глава государства.

Он добавил, что "невозможно не вспоминать страшную трагедию в Одессе". Россия, продолжил Путин, сделает все для того, чтобы найти и покарать преступников.

Как добавил российский лидер, Майдан столкнул Украину в бездну гражданской войны, сейчас страна расколота и переживает резкий экономический кризис. 

По словам Путина, сегодня Украина сведена до состоянии колонии с марионеточным режимом, все главные вопросы в стране решают США.

"Посольство США напрямую контролирует антикоррупционные органы. Делается все под благовидным предлогом эффективности борьбы с коррупцией", - обратил внимание российский президент.

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