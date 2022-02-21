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"Это не пустая бравада": Путин о ядерном оружии у Украины

22:39
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Украина располагает советским заделом в этом вопросе

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что Украина проводит забросы диверсионных групп для совершения терактов в Крыму и похищения граждан России.

"У нас есть прямые доказательства, что это делается с ведома иностранных спецслужб. В марте 2019 года Украина приняла военную стратегию, где Россия названа врагом. Там прописано создание в Крыму и Донбассе террористического подполья, есть план войны", - отметил российский лидер.

По словам главы государства, прежде прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие.

"И это не пустая бравада, Украина располагает советским заделом, который позволит ей обзавестись тактическим ядерным оружием", - указал президент.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заключил Путин.

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