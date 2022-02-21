Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО

Реакция экс-лидера США была сдержанной

Президент России Владимир Путин рассказал о реакции бывшего президента США Билла Клинтона на вопрос о том, как бы в США отнеслись к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Беседа лидеров на эту тему произошла в 2000 году.

"Впервые расскажу об этом. В 2000 году во время визита президента США Билла Клинтона я спросил его: "Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать детали, но реакция выглядела сдержанно. А реальные действия показали реальное отношение", — сообщил Путин во время телеобращения к россиянам.

В ходе своей речи президент сообщил, что в 1990 году советским представителям было обещано, что не будет расширения НАТО ни на один дюйм на востоке. "Наговорили, надавали ложных заявлений", — заявил глава государства.

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