В США отвергли заявления о намерении поставлять ядерное оружие Украине

Киев не пытается получить от США и других союзников ядерное оружие, утверждает американский постпред

Украинские власти не делают попыток получить ядерное оружие от Соединенных Штатов или от союзников Вашингтона. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

По утверждению дипломата, США и их союзники не намерены предоставлять ядерное оружие Украине, а сама Украина не хочет этого. Томас-Гринфилд объявила ложными слова российского лидера Владимира Путина о попытках украинских властей получить ядерное оружие от стран Запада.

Американский постпред также выразила мнение, что подписание президентом России указов о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик "является подготовкой попытки России создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину", сообщает "Коммерсантъ".

Президент России Владимир Путин ранее напомнил о прежде звучавших заявлениях, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. ПО словам российского лидера, это не пустая бравада — Украина располагает советским заделом, который позволит ей обзавестись тактическим ядерным оружием.

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