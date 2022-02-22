В ООН назвали единственный путь для решения конфликта вокруг Украины

В международной организации выразили обеспокоенность последними событиями

Переговоры являются единственным способом устранения разногласий в ситуации, сложившейся вокруг Украины. С таким заявлением выступила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации.

Представитель ООН выразила крайнюю обеспокоенность возможными последствиями последних событий для переговорных рамок. По ее словам, с учетом сложившихся рисков и неопределенности важность диалога только увеличивается.

ДиКарло назвала переговорный процесс единственным путем устранения разногласий "между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины". Она также напомнила о соответствующих резолюциях Совбеза ООН.

Трансляция заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине проводилась на официальном YouTube-канале международной организации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провел внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное обострению ситуации в Донбассе. Как заявил глава государства, Россия изначально делала все, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, однако Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

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