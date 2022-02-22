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В ООН назвали единственный путь для решения конфликта вокруг Украины

08:55
  • вторник
  • 22 февраля 2022

В международной организации выразили обеспокоенность последними событиями

Переговоры являются единственным способом устранения разногласий в ситуации, сложившейся вокруг Украины. С таким заявлением выступила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации.

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Представитель ООН выразила крайнюю обеспокоенность возможными последствиями последних событий для переговорных рамок. По ее словам, с учетом сложившихся рисков и неопределенности важность диалога только увеличивается.

ДиКарло назвала переговорный процесс единственным путем устранения разногласий "между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины". Она также напомнила о соответствующих резолюциях Совбеза ООН.

Трансляция заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине проводилась на официальном YouTube-канале международной организации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провел внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное обострению ситуации в Донбассе. Как заявил глава государства, Россия изначально делала все, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, однако Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

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