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22 февраля может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы

08:34
  • вторник
  • 22 февраля 2022

В столице сохраняется аномально теплая погода

Вторник, 22 февраля, может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
В Москве распустились подснежники

В российской столице сохраняется аномально теплая для последнего зимнего месяца погода с температурами в положительном диапазоне.

По словам Леуса, 22 февраля в Москве прогнозируется облачная погода с неустойчивыми прояснениями, дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Максимальная температура в городе прогнозируется на уровне трех-пяти градусов тепла, в Московской области — от плюс одного до плюс шести градусов.

Наряду с этим ожидается юго- западный ветер со скоростью пять-десять м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 733 мм рт. ст., цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали, что февраль 2022 года в столичном регионе претендует на место в пятерке самых теплых февралей за последние 140 лет. Активные атлантические циклоны, которые в этом году перемещаются севернее обычного, обеспечили высокий температурный режим в Москве.

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