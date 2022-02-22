Найденный документ подтвердил российские обвинения в адрес НАТО

В Альянсе обещали не расширяться на восток

Как бы так пообещать, чтобы ничего не выполнять. Да ещё чего-нибудь потребовать? Представитель германского МИДа выступил с очередным опровержением. Германия не обещала, что НАТО не будет расширяться на восток. Да точно вы знаете, о чем речь идет? Российское руководство постоянно напоминает: все переговоры с нашими партнерами по безопасности нужно подкреплять документами, юридически обязывающими договорами. Знаем, с кем имеем дело. Обещали же нам не расширять НАТО на восток? Или нет?

Как нас хотят убедить. Вот документ 1991 года, найденный американским политологом Джошуа Шифринзоном. В Британском национальном архиве. В нем идет речь о встрече статс-секретарей МИД США, Британии, Франции и Германии 6 марта 1991 года. Документ долго был засекречен. Вот конкретные слова конкретных людей. Напечатано в немецком издании "Шпигель": "НАТО не будет расширено на другой берег Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим восточноевропейским странам членство в НАТО".

Не очень сообразительного генсека НАТО Йенса Столтенберга спросили – как быть с такими обещаниями? Столтенбергу не привыкать позориться на весь мир, он много чего уже назаявлял, поэтому пост генсека НАТО скоро покидает. Станет банкиром. Но сам принцип – мало ли чего мы вам обещали – к сожалению, работает до сих пор, и остается главным в общении коллективного Запада с Россией.

"Ни в соглашении "четыре плюс два", ни в основополагающем акте НАТО-Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток", - сказал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Напомним, формат "четыре плюс два": Британия, СССР, США, Франция и тогда еще разделенная надвое Германия, воссоединение которой зависело во многом от сговорчивости Советского Союза. Всё, что было обещано по поводу объединения Германии, Советский Союз выполнил.

А сегодня никакие документы, в которых черным по белому написано о нерасширении НАТО на восток, документами вроде как и не считаются. Ничего вам не обещали, ничего не помним. Поэтому и буксуют сегодня переговоры о всеобщей безопасности. Вот она-то трещит по швам из-за высоких деятелей, у которых в действительности всё не так, как на самом деле.

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