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"Санкции - сотрясание воздуха": депутат высказался о ситуации в Донбассе

09:00
  • вторник
  • 22 февраля 2022

На вопросы ведущего ответил Михаил Делягин

Готова ли Россия предоставить защиту республикам Донбасса? Сколь серьёзные санкции может ввести Запад против Москвы? И каких действий можно ожидать теперь со стороны Киева?

Ситуацию вокруг Украины Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Санкции для сотрясания воздуха – это одно, а реальных возможностей на самом деле у них нет. Все, что они могли сделать для нас болезненного, они сделали в 15 году", - рассказал он.

Полный комментарий парламентария смотрите в видео

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