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Власти Казахстана оценили возможность отправки сил ОДКБ в Донбасс

09:16
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Устав Организации определяет области задействования миротворцев

Отправка сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Донецкую и Луганскую народную республики невозможна — это противоречит уставу ОДКБ. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказал заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

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Политик напомнил, что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил — их можно привлекать только на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности.

Генсек ОДКБ ранее прокомментировал вероятность отправки сил Организации в Донбасс, назвав это гипотетическим вопросом. Тлеуберди пояснил, что "то есть практически это невозможно".

Для возможного направления сил ОДКБ в ДНР и ЛНР потребовалась бы резолюция и мандат Совета безопасности ООН, однако у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит, цитирует Тлеуберди РИА Новости.
В начале января в Казахстане прошли массовые беспорядки, для поддержания правопорядка был задействован миротворческий контингент ОДКБ. 13 января министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о завершении миссии ОДКБ в Казахстане. Президент отметил, что миротворческие силы сыграли важную роль в стабилизации ситуации в стране.

22 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о независимости и договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Главной целью подписания документов глава государства назвал защиту граждан России, проживающих на территориях республик.

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