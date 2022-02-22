Вашингтон не отменил запланированную встречу Блинкена с Лавровым

Переговоры назначены на 24 февраля

Планы встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым остаются в силе. Вашингтон ее не отменял – несмотря на то, что вероятность такого решения обсуждалась, заявил источники в госдепе телекомпании CNN.

Днем ранее Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США в Женеве запланирована на 24 февраля. Глава МИД сообщил об этом на заседании Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. В Вашингтоне ранее оговорили условия как этих переговоров, так и возможной встречи президентов России и США: они состоятся в случае, если не будет "дальнейшего российского вторжения на Украину".

Резкое обострение ситуации в Донбассе стало поводом для решительных шагов российского руководства. Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении к россиянам объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Минобороны России поручено обеспечить поддержание мира.

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