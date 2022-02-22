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Байден одобрил санкции против ДНР и ЛНР

08:42
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Президент США намерен расширить список

Донецкая и Луганская народные республики подверглись первым санкциям со стороны США. Указ издал американский президент Джо Байден. Ограничения вводятся после признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России. 22 февраля Байден объявит и о дополнительных мерах, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

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"Президент Байден издал сегодня указ, которые запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его", - приводит слова чиновника РИА Новости.

Представитель администрации подчеркнул: в соответствии с указом можно вводить санкции против любого лица, которое "действует в этих районах Украины". О дополнительных мерах по "привлечению России к ответу за нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", по словам чиновника, будет объявлено позже.

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