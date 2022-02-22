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Путин поручил российской армии обеспечить мир в ЛДНР

08:50
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Президент признал независимость республик

Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Церемония прошла в Кремле и транслировалась в прямом эфире.

Участие в подписании приняли главы ЛНР И ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Одновременно с указами были подписаны договоры о дружбе и взаимной помощи между Россией и обеими республиками.

Владимир Путин призвал Государственную Думу и Совет Федерации незамедлительно ратифицировать эти документы.

Позднее на официальном портале правовой информации были опубликованы тексты указов (12). В них Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.

Перед тем, как указы были подписаны, Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором подробно объяснил свои решения. Президент коснулся и истории украинской государственности, и тех драматических трансформаций, которые страна переживала в последние десятилетия при участии  зарубежных стран. Владимир Путин подчеркнул, что обращается к гражданам не только России, но и Украины.

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