В Европарламенте указали на устойчивость России к санкциям

Об этом свидетельствует ряд макроэкономических показателей

Российская экономика сумела достичь высокой устойчивости к западным санкциям, которые вводятся с 2014 года. Такое мнение высказал представитель Германии в Европарламенте Гуннар Бек.

Парламентарий обратился к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с вопросом об оценке действий России по повышению устойчивости к санкциям со стороны Запада.

В своем обращении Бек отметил, что золотовалютные резервы Банка России превышают 540 млрд евро, а на долю долларов приходится лишь шестая их часть. "Избыточные" доходы от экспорта нефти и газа накапливаются в Фонде национального благосостояния объемом 166 млрд евро, а государственный долг России составляет всего 20% ВВП, цитирует европарламентария RT.

22 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о независимости и договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Главной целью подписания документов глава государства назвал защиту граждан России, проживающих на территориях республик.

Вслед за этим появились сообщения, что президент США Джо Байден запретил американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в экономику ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование. Ожидается, что 22 февраля Байден объявит о дополнительных ограничениях.

Украинские и американские власти также обсуждают новые антироссийские санкции в ответ на "незаконные действия" по признанию независимости республик Донбасса.

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