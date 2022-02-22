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Инфекционист спрогнозировал динамику по COVID-19 в России

10:00
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Развитие ситуации будет зависеть от того, появится ли новый штамм

В следующие месяцы в России может сохраниться благоприятная динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение во вторник, 22 февраля, высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.
Эксперт заявил о прохождении пика волны "омикрона" в России

Заболеваемость коронавирусом резко пошла на спад из-за отсутствия возможности для образования новых эпидемических цепочек: люди обычно посещают одни и те же места. Если в этих местах общения эпидемические цепочки начинают угасать и отсутствуют пути заражения новых групп населения, заболеваемость снижается.

При этом эксперт уточнил, что картина может измениться в случае возникновения нового штамма COVID-19, который будет более заразным и сможет вытеснить "омикрон". Если при этом не будут эффективны антитела, которые образовались сейчас после болезни или вакцинации, гипотетически можно говорить о еще одной волне пандемии, предупредил Вознесенский.

Инфекционист подчеркнул, что в настоящее время невозможно сказать, какой из прогнозов сбудется, сообщает РИА Новости.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, что сокращение количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией связано с ростом коллективного иммунитета в России. По мнению эксперта, положительный тренд сохранится, если не возникнет новый штамм, отличающийся высокой заразностью и вызывающий тяжелое течение заболевания.

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