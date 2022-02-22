Инфекционист спрогнозировал динамику по COVID-19 в России

Развитие ситуации будет зависеть от того, появится ли новый штамм

В следующие месяцы в России может сохраниться благоприятная динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение во вторник, 22 февраля, высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Заболеваемость коронавирусом резко пошла на спад из-за отсутствия возможности для образования новых эпидемических цепочек: люди обычно посещают одни и те же места. Если в этих местах общения эпидемические цепочки начинают угасать и отсутствуют пути заражения новых групп населения, заболеваемость снижается.

При этом эксперт уточнил, что картина может измениться в случае возникновения нового штамма COVID-19, который будет более заразным и сможет вытеснить "омикрон". Если при этом не будут эффективны антитела, которые образовались сейчас после болезни или вакцинации, гипотетически можно говорить о еще одной волне пандемии, предупредил Вознесенский.

Инфекционист подчеркнул, что в настоящее время невозможно сказать, какой из прогнозов сбудется, сообщает РИА Новости.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, что сокращение количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией связано с ростом коллективного иммунитета в России. По мнению эксперта, положительный тренд сохранится, если не возникнет новый штамм, отличающийся высокой заразностью и вызывающий тяжелое течение заболевания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram