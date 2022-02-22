"Западу не нужна самостоятельная Россия": самое важное из обращения Путина

Президент накануне вечером обратился к гражданам

Одно из главных политических событий, которое положит конец кровопролитию в Донбассе - Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Церемония при участии глав ДНР и ЛНР состоялась накануне поздно вечером. Перед этим инициативу единогласно одобрили члены Совбеза России. Владимир Путин выступил с большим телеобращением, в котором подробно объяснил свои решения. Сейчас, когда ситуация достигла критической отметки, страдают невинные люди, наши соотечественники, наш братский народ, Россия не может оставаться в стороне.

Ситуация в Донбассе критическая. ВСУ Украины ежедневно обстреливают из тяжелой артиллерии, минометов и танков поселки в Донецкой и Луганской республиках. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушены дома, повреждены детсады и школы. Что делать в этой обстановке? Президент России предлагает кардинальное решение.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной республики и Луганской народной республики", - заявил Путин.

С этой просьбой к Путину обратились главы ЛДНР. Совбез с президентом согласился. Владимир Путин выступает с обращением. Оно оказалось адресовано не только россиянам и жителям Донбасса. Но, по сути, всему мировому сообществу, при попустительстве которого тысячи мирных жителей погибли из-за не прекращающихся атак ВСУ. Сотни тысяч живут в условиях откровенного геноцида. И терпеть это больше невозможно.

"Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть - агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве, он целиком и полностью - порождение государственного переворота 2014 года и те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения вопроса Донбасса, кроме военного", - отметил Путин.

Четыре миллиона человек в Донбассе больше не будут терпеть издевательства из-за того, что они хотят говорить на родном языке, сохранить свою историческую память, культуру и традиции. И не будут бояться, как выразился Путин, пещерного национализма. Президент России подписывает указ о признании Донецкой и Луганской республик. Через минуту эти документы визируют Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В тексте указа - поручения МИДу России провести переговоры об установлении дипломатических отношений. И еще один важный пункт - поручение Минобороны обеспечить поддержание мира в Донбассе вооруженными силами России. А в договоре о дружбе - втором документе, подписанном в тот же вечер, еще и отмечено - государственные границы республик будут охраняться совместно с Российской Федерацией.

"Мы видим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять минский комплекс мер по урегулированию конфликта, не заинтересована в мирном решении, напротив, пытается вновь образовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-15 годах", - рассказал Путин.

Владимир Путин обращается к истории. Бомба замедленного действия в отношениях России с союзными республиками была заложена еще большевиками, напоминает президент. Развал СССР спровоцировал отторжение национальных республик. В том числе и Украины. Россия, несмотря ни на что, продолжала помогать братской стране экономически, вкладывая в нее миллиарды долларов. Но сегодня в Киеве предпочитают не вспоминать о том, кто создал современную Украину в 1917 году.

"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать - Украина имени Владимира Ильича Ленина. А сейчас благодарные потомки посносили все памятники Ленину, это у них декоммунизация называется, вы хотите декоммунизации? Ну, что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути, мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", - отметил Путин.

В Кремле вынуждены реагировать и на совсем уж безумные идеи официального Киева - выход из Будапештского соглашения и создания своего ядерного оружия. Появление таких вооружений в руках неадекватной украинской власти - это прямая угроза безопасности всей Европы. И, тем более, России. А такие технологии на Украине есть. Остались после развала Советского Союза. Равно, как и специалисты. Ни для кого не секрет, что они помогали создавать ракеты с ядерными боеголовками Ирану, Пакистану и Северной Корее. Да и у самой Украины ударных комплексов, которые можно оснастить смертоносными зарядами, тоже пока хватает.

"Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду их сейчас называть, фактически ведущим такие разработки. Особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. И этого мы тоже не должны исключать. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - сказал Путин.

Обещаниям Запада не принимать Украину в НАТО в России верят все меньше. Действия США и их союзников, которые поставляют Киеву вооружения на миллиарды долларов, говорят как раз об обратном. Как и постоянные учения, проводимые по стандартам альянса. Североатлантический блок, подчеркивает Путин, осваивает территорию Украины как плацдарм и потенциальный театр военных действий. Причем, НАТО не скрывает: на этих маневрах главный и единственный враг - Россия.

"Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещания не допустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО", - сообщил Путин.

Запад грозит новыми санкциями Москве и непризнанным республикам. Но, по крайней мере, в России к ним уже привыкли. Тем более, что партнёрам в Европе и США поводы для рестрикций уже давно не нужны.

"Вновь угрожают санкциями, которые, я думаю, они все равно будут вводить, по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил, а предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован, причем, вне зависимости от ситуации на Украине. Цель одна - сдержать развитие России, и они будут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого формального предлога, только потому, что мы есть", - заявил Путин.

Впрочем, какие бы санкции не предпринимал Запад против России и ЛДНР, после подписания договоров шанс на деэскалацию конфликта, впервые за восемь лет, заметно вырос.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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