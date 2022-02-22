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Профильные комитеты Госдумы обсудили соглашения с ДНР и ЛНР

11:54
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Во вторник документы рассмотрят в парламенте

Во вторник Госдума на пленарном заседании рассмотрит вопрос о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР. Документы уже одобрили в профильных комитетах. Утром обсуждения прошли в Совете Госдумы.
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В Государственной Думе сегодня, без преувеличения, очень ответственный день. Парламент должен поддержать историческое решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Атмосфера в кулуарах - это целая палитра эмоций - от серьезной сосредоточенности, ведь решение сложное, до радости - ведь признание ДНР и ЛНР спасет жителей Донбасса от геноцида.

В данный момент завершается заседание Совета Государственной Думы, профильные комитеты уже обсудили все нюансы принимаемого документа. И в 12 часов начнется само заседание. Итоги голосования, в принципе, вполне прогнозируемы. Ведь ровно неделю назад парламент большинством голосов принял обращение к президенту с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. И в этом вопросе, вне зависимости от партийной принадлежности, депутаты были практически единогласны. В то время, как Запад накачивает Украину оружием, подталкивая ее к обострению вооруженного конфликта в Донбассе, Россия должна оказать необходимую помощь.

Спикеры Госдумы и Совета Федерации в понедельник присутствовали на заседании Совета Безопасности нашей страны, где президент озвучил историческое решение. В своих выступлениях Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко вновь подчеркнули, что признание ДНР и ЛНР должны остановить гибель наших сограждан и соотечественников, там проживающих. Председатели обеих палат Федерального Собрания выразили готовность во вторник ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.

В "Единой России" свое голосование "за" объясняют тем, что жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно. Во вторник утром спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь напомнил о гуманитарной катастрофе, в которую Киев загоняет Донбасс. В парламенте констатируют: Минские соглашения Украина все равно не выполняет, а коллективный запад никак на это не влияет, а люди продолжают гибнуть. Аналогичного мнения придерживаются и другие фракции.

В Госдуме не отрицают: антироссийские санкции после этого исторического решения будут. Но ведь и раньше против нас вводили ограничения даже без каких-либо причин и поводов. А здесь на карту поставлены жизни миллионов жителей Донбасса, которых Киев начал уничижать.

Совет Федерации также должен одобрить признание Республик и ратифицировать договоры с ними. Верхняя палата парламента готова сделать это сегодня же.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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