Надежда на мир: Донбасс встретил ликованием историческое решение России

Обстановка в Донбассе в последние дни стала критической

Осуждение, обвинения и угрозы. Реакция Запада на признание ДНР и ЛНР оказалась предсказуемой и привычной. США собираются запретить американцам заключать торговые и инвестиционные сделки с республиками, а также ввести новые ограничения в отношении России. Тем же самым готов ответить и ЕС. Главы МИД европейских стран уже во вторник проведут экстренную встречу. А в Донбассе историческое решение Москвы встретили ликованием.

С триколорами в руках они пели гимн России и запускали в небо фейерверки. Речь Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР наконец-то подарила надежду на мир. Чуть позже, ночью, украинские силовики воспользуются, вероятно, последней своей возможностью и снова обстреляют населенные пункты. Но пока в Донецке и Луганске - праздник.

Совсем в другом настроении провел эту ночь Владимир Зеленский. Получив по телефону наказ Джо Байдена решать вопросы дипломатическим путём, президент так расстроился, что совет нацбезопасности созвал чисто для галочки, после чего заявил, что не хочет принимать никаких решений. Долго тянул с обращением, но спустя долгих 5 часов всё-таки его записал. На фоне устаревшей карты Украины - с Крымом и Донбассом. Украины, которую он потерял.

"Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. Потому что сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. Другая страна. Другая армия. Одна цель. Мир на Украине! Слава Украине!" – заявил Зеленский.

Такой бессодержательной была вся речь Зеленского. Киеву, похоже, нечего сказать по существу. Вот и на экстренном заседании Совбеза ООН украинский постпред только и мог, что повторять пафосные слова своего президента: "Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся".

Ещё Сергей Кислица вдруг призвал решать проблему Донбасса на основе минских соглашений. Тех самых, которые Киев долгие годы саботирует. Москва - не против. Главное, чтобы украинская сторона от слов наконец перешла к делу и выполнила условия документа. А США перестали накачивать Киев оружием.

"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены", - заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

В схожем с российской стороной духе высказался и постпред КНР. Китай приветствует дипломатические усилия и призывает к снижению напряженности. А вот представительница США ожидаемо говорила о мифической российской агрессии.

"Путин уже объявил, что разместит российские войска в этих регионах. Он называет их миротворцами. Это нонсенс! Мы знаем, кто они на самом деле!" – сказала Линда Томас-Гринфилд.

Как всегда, Запад предпочитает не видеть того, что реально происходит в Донбассе. Вместо этого угрожает санкциями. Первым новый пакет ограничений в спешке публикует Белый дом. Указом за подписью Байдена гражданам США запрещается инвестировать в ЛНР и ДНР, а также ввозить или вывозить товары и технологии. Всем же остальным - осуществлять любую деятельность на территории республик. Это, как заявлено, не всё. Будут еще санкции:

"Действия президента Путина противоречат обязательствам России по Минским соглашениям, опровергают заявленную Россией приверженность дипломатии и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Америке вторит Европа, правда, не слишком изобретательно. Так, председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель Евросовета Мишель и глава евродипломатии Боррель не стали долго думать и опубликовали три одинаковых твита. Президент Франции выступил за введение санкций, к которым готовы присоединиться Нидерланды, Италия, Румыния, Польша и Швейцария. В Берлине также обсуждают ограничения. Однако против выступает партия "Альтернатива для Германии", заявляя, что экономические меры лишь способствуют эскалации. Неожиданно осторожно высказались и в Великобритании: наказывать Россию следует только в случае ее вторжения на Украину.

"Произошедшее - дурной знак, еще один признак того, что дела на Украине идут плохо. И санкции против Москвы будут введены тут же - с первым сообщением о российском вторжении", - сказал Борис Джонсон.

Вслед за Россией ЛНР и ДНР уже признали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Решение также поддержали Южная Осетия, Абхазия. А президент Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад хоть сейчас и оказывает на его страну беспрецедентное давление, но народ все равно будет на стороне России, что бы ни произошло. По его словам, решение Владимира Путина полностью поменяло мировой порядок.

Ольга Оксенич, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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