Беженцев из Донбасса разместят в пяти городских округах Подмосковья

Им окажут всю необходимую помощь

Во вторник в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из республик ДНР и ЛНР. Это более 900 человек, половина из них дети. Разместят их в пяти городских округах. Для всех подготовлены места временного проживания. Окажут всю необходимую помощь, в том числе предоставят лекарства и одежду.

Свое 80-летие Олег Владимирович вынужден встретить вдали от родного дома, зато в безопасности. Принимает поздравления прямо у вагона.

Выехав из Донбасса, в пути эти люди провели двое суток, ехали через Ростовскую область. Все это время их сопровождают волонтеры: помогают нести тяжелые чемоданы, сумки. Следят, чтобы никто из детей не потерялся и не заскучал.

В спецсоставе 20 вагонов. Чтобы на перроне не было толчеи и волонтеры могли оперативнее провести прибывших людей к автобусам, решено открывать двери постепенно. Сначала освобождают первые два вагона, затем два следующих и так до конца.

Вместе с Анной Задроновской из Авдеевки приехала семья из шести человек. Ее родители, 8-летняя племянница. На малой родине остался только муж.

Первую тысячу беженцев размесят в разных подмосковных городах: Подольске, Пушкине, Волоколамске. В Клину к приему семей подготовлен детский оздоровительный лагерь "Звонкие голоса". Здесь питание и ночлег, оказать необходимую помощь готовы медики и психологи. В подмосковных школах дети смогут продолжить обучение.

"У нас есть в наличии рабочие места, и если люди хотят трудоустроиться на наши предприятия, как правило это, скажем так, сборщики, то, что могут себе позволить себе люди даже без определённой профессии на сегодняшний день. Мы готовы принять людей на наши предприятия", - заявила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Но сейчас важно отдохнуть с дороги, позвонить своим сыновьям и мужьям, оставшимся на защите Донецкой и Луганской республик. Впервые за долгое время просто выспаться в тишине.

Егор Киселёв, Анастасия Терехова, Виктор Мальцев, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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