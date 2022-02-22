Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Егора Николайчука

Мальчику срочно нужна помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Герой нашего следующего сюжета - 4-летний Егор Николайчук. Мальчик уже почти три года борется с тяжёлым онкологическим заболеванием - острый лимфобластный лейкоз. Чтобы победить болезнь, Егору необходим дорогостоящий препарат Понатиниб стоимостью чуть более двух миллионов рублей. Но собрать такую крупную сумму семья не в силах. Поэтому телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Егора.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Самая нелюбимая игра Егора - укладывать спать эту штуку в своей маленькой руке - мама так придумала, чтобы сын не боялся перевязок. С центральным венозным катетером он живет почти три года из своих неполных пяти. С тех пор, как стало известно о его болезни. Все началось неожиданно.

"Одним прекрасным утром – это была Пасха - Егор у нас проснулся и просто не смог встать на ноги вообще", - вспоминает мама Егора Мария Цветкова.

Егору поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз, рак крови, осложнённый редкой генетической аномалией - так называемой филадельфийской хромосомой. Она как бы форсирует течение болезни, в разы повышая вероятность превращения здоровой клетки в злокачественную. Из-за этой хромосомы Егор в высокой группе риска по смертности.

Егор уже перенес мощный курс химиотерапии, трансплантацию костного мозга - после всего этого заново учился ходить, так сильно повлияли на него препараты. Но злосчастная хромосома как будто издевается над ребенком. Заставляет сопротивляющийся организм вырабатывать все новые опухолевые клетки. Последний контрольный анализ показал - их снова стало значительно больше.

"Мы не можем никак победить нашу поломку – вот эту филадельфийскую хромосому. Мы были на препарате первого поколения, затем мы на препарате второго поколения, затем прошли два курса иммунотерапии - это не дало результата", - говорит мама Егора.

Врачи обнадёживают: медицина не стоит на месте. Есть возможность действовать на опережение. Новое лекарство, третьего поколения, которое поможет Егору - Понатиниб. Препарат ещё только проходит регистрацию в России, поэтому его пока невозможно назначить в рамках ОМС. Курс стоит очень дорого: 2 миллиона 155 тысяч 890 рублей. Семье, где работает один папа, потому что мама постоянно рядом с сыном, такую сумму не собрать самостоятельно.

"Мы очень просим помочь нашей семье вернуть нашему мальчику здоровое счастливое детство. Нам очень нужен этот препарат, чтобы Егор наконец-то был здоров", - говорят родители.

У Егора мощная группа поддержки: мама, папа, старший брат, кошка Шелби и еще один верный друг, который прошёл с ним все больницы и все уколы - старый родительский пододеяльник.

В ближайшее время Егора снова положат в больницу. Ситуация настолько тяжёлая, что ему будут "доливать" донорские клетки костного мозга, чтобы он смог дожить до того момента, когда появится возможность принимать новое лекарство. Родители мальчика верят: им обязательно помогут, иного просто невозможно допустить.

Счет идет на недели. 14 марта у Егора день рождения. Ему исполнится пять лет. Он загадал получить в подарок Динозавра. А родители - чтобы их сын жил.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

У Егора нет возможности ждать, опухоль быстро прогрессирует, и мальчику становится хуже с каждым днём. Помощь необходима как можно скорее. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Егора Николайчука, программа 1373

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