Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР

Возможно участие МИД России

Договоры о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками обсудят на совместном заседании международный и оборонный комитеты Совета Федерации. Возможно участие представителей МИД России.

"Сегодня в 12 часов соберутся на совместное заседание комитеты Совфеда по международным делам и по обороне для обсуждения договоров с ДНР и ЛНР", - приводит слова источника в верхней палате парламента РИА Новости.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев и глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее подтвердили, что сенаторы планируют ратифицировать договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР на пленарном заседании палаты 22 февраля. Оно начнется в 14:00. Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 21 февраля заявил, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик следует признать незамедлительно.

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