Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Есении Квасовой

Девочка борется с тяжёлым пороком сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Есении Квасовой.

Девочка борется с тяжёлым пороком сердца. Она уже перенесла три операции. Первую сделали всего через неделю после рождения. У Есении серьёзные осложнения - она плохо видит и говорит. Из-за очень слабого иммунитета опасна любая инфекция. Чтобы спасти жизнь девочки, необходимо срочно провести ещё одну операцию, но стоит лечение очень дорого.

Слова благодарности от мамы Есении:

"Большое сердечное спасибо вам за помощь Есении! Благодарим вас, что протянули нам руку помощи! Мы понимаем, в какое трудное время живем и как сложно всем сейчас приходится… Однако все же вы собрали для нашей дочери такую огромную сумму! Благодаря вам Есения получит необходимое лечение! Мы стали еще ближе к нашей заветной мечте — здоровому сердцу дочери!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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