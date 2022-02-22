Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 425,9 миллиона

Лидируют по-прежнему США

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 425,9 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 22 февраля, в мире официально подтверждено 425 943 527 случаев заболевания коронавирусом. Скончались за время с начала пандемии 5 890 836 пациентов.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты. В США выявлено 78 529 099 случаев заболевания COVID-19. На втором месте – Индия, где заболели коронавирусом 42 851 929 человек. В Бразилии, которая занимает третью строчку списка, подтверждено 28 258 458 случаев заражения, сообщается на сайте университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram