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Рубль ускорил падение

10:15
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года

Российский рубль на торгах Московской биржи во вторник после попытки коррекции усилил падение.
Обращение Владимира Путина к россиянам. Полное видео

По данным на 10:10, доллар стоил 80,45 рубля. Евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля прошлого года.

Продолжают снижаться и основные котировки. Индекс Мосбиржи опустился на 9% по отношению к предыдущему дню. Падает и фондовый рынок.

Российский рынок падает на фоне новостей о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующие указы накануне вечером подписал Владимир Путин.

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