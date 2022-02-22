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Названы самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества

10:42
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Ожидания не всегда совпадают с реальностью

Большинство россиян, принявших участие в исследовании "Почты России", собираются дарить мужчинам в День защитника Отечества (23 февраля) парфюмерию — об этом рассказали 28% респондентов.
Опрос показал, сколько россияне потратят в День всех влюбленных

В число самых популярных подарков также вошли сладости (19%), инструменты (18%), гаджеты (12%) и бытовая техника (11%).

Однако это не полностью совпадает с ожиданиями и предпочтениями мужчин. 19% заявили, что хотели бы получить в подарок инструменты, 13% — гаджеты. Каждый десятый обрадовался бы бытовой технике. Парфюмерией интересуется всего 6%, а сладостями — только 5%.

Вместе с тем более половины участников исследования признались, что вообще не ждут подарков к 23 февраля.

Комментируя расходы на подарки ко Дню защитника Отечества, 32% респондентов заявили, что они должны составлять от 500 до 1 тысячи рублей. Подарок стоимостью от одной до трех тысяч рублей к 23 февраля готовы купить 30% респондентов. Потратить на эти цели пять тысяч рублей и более готовы 6% опрошенных, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, сколько потратили на празднование Нового года. Расходы возросли на четверть в сравнении с предыдущим годом — до 22 802 рублей. Из указанной суммы на новогодний стол тратили в среднем 7643 рубля, на подарки друзьям и близким — 8458 рублей.

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