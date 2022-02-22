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Троих россиян задержали после беспорядков в Казахстане

10:20
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Массовые беспорядки прошли в стране в начале января

После январских беспорядков в Казахстане были задержаны 20 граждан иностранных государств, в том числе трое россиян. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в республике Эльвира Азимова.
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Омбудсмен уточнила, что среди задержанных 20 человек являются гражданами Казахстана, двое — Кыргызстана, по одному человеку — граждане Таджикистана и Китая. Еще один задержанный не имеет установленного гражданства, сообщает ТАСС.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил правительство и руководителей силовых структур. Он также обратился за помощью к государствам-членам ОДКБ. В Казахстан оперативно были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

После урегулирования ситуации Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты был захвачен во время беспорядков в Казахстане, чтобы провести через него прилетевших из другой страны боевиков. Государство, из которого должны были прилететь террористы, президент не назвал.

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