Автомобиль с мирными жителями подорвали на трассе "Донецк-Горловка"

Погибли три человека
Трое гражданский лиц погибли в результате диверсии на трассе "Донецк – Горловка" на территории Донецкой народной республики.
Об этом сообщил представитель народной милиции Эдуард Басурин. Взрыв произошел утром 22 февраля, украинские диверсанты подорвали минно-взрывное устройство, пишет "Интерфакс".
Погибшие ехали в автомобиле. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Ранее Народной милиции ДНР удалось предотвратить диверсию на крупном химзаводе "Стирол" и попытку подрыва емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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