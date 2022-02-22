Автомобиль с мирными жителями подорвали на трассе "Донецк-Горловка"

Погибли три человека

Трое гражданский лиц погибли в результате диверсии на трассе "Донецк – Горловка" на территории Донецкой народной республики.

Об этом сообщил представитель народной милиции Эдуард Басурин. Взрыв произошел утром 22 февраля, украинские диверсанты подорвали минно-взрывное устройство, пишет "Интерфакс".

Погибшие ехали в автомобиле. Сейчас на месте работают спецслужбы.

Ранее Народной милиции ДНР удалось предотвратить диверсию на крупном химзаводе "Стирол" и попытку подрыва емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.

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