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Газ в Европе подорожал на 10% на фоне событий в Донбассе

10:33
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Цена превысила 930 долларов за тысячу кубов

События вокруг Украины повлияли на цены на газ в Европе. Они поднялись более чем на 10% после новостей о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

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На хабе TTF в Нидерландах мартовский фьючерс стоит 935 долларов за 1 тысячу кубометров – или 80 евро за МВт ч.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С республиками Донбасса подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Минобороны России поручено обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

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