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Первое иностранное государство одобрило "Спутник М" для подростков

11:00
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет

Казахстан первым из зарубежных стран одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник М", предназначенной для подростков 12-17 лет.
От коронавируса в России вакцинировались около 41 тысячи подростков

Как сообщается в Twitter вакцины "Спутник V", препарат для подростков, который уже используют для защиты от COVID-19 этой возрастной категории в России, — долгожданное пополнение семейства вакцин "Спутник" и в России, и на мировом рынке.

Переговоры по регистрации "Спутника М" ведутся во многих странах, в том числе в Индии и в Аргентине.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее рассказал, что клинические исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" прошли без выявления серьезных побочных реакций.

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