Первое иностранное государство одобрило "Спутник М" для подростков

Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет

Казахстан первым из зарубежных стран одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник М", предназначенной для подростков 12-17 лет.

Как сообщается в Twitter вакцины "Спутник V", препарат для подростков, который уже используют для защиты от COVID-19 этой возрастной категории в России, — долгожданное пополнение семейства вакцин "Спутник" и в России, и на мировом рынке.

Переговоры по регистрации "Спутника М" ведутся во многих странах, в том числе в Индии и в Аргентине.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее рассказал, что клинические исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" прошли без выявления серьезных побочных реакций.

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