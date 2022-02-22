Байден уговаривает Зеленского спрятаться во Львове

В Вашингтоне считают, что там украинский президент будет в безопасности

Украинского лидера Владимира Зеленского уговаривают переехать во Львов. В администрации президента США считают, что это необходимо в целях его безопасности, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на официальные источники.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в телеобращении к народу заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. По словам российского лидера, власти в Киеве встали на путь кровопролития, насилия и беззакония - и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Указы о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР были подписаны по окончании выступления Путина.

Обстановка в Донбассе в последние дни стала критической. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает территорию республик, есть жертвы среди мирного населения. В ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.

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