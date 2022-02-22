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В Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

11:03
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Половина - это дети

В Московскую область 22 февраля прибыл поезд с первыми беженцами из Донбасса.

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Поезд прибыл в Апрелевку, с беженцами работают волонтеры.

"Из 911 человек - 408 детей. К нам едут 180 семей <…> Частая просьба - позвонить, у всех дома остались близкие. С мобильной связью поможем", - написал он в своем Instagram.

Подмосковье готово оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. После каникул детей определят в школы и детские сады.

Ранее Воробьев заявил, что Подмосковье примет 1,5 тысячи беженцев из Донбасса. Их разместят в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

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