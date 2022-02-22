Политсовет столичного отделения "Единой России" обновился на четверть

Многие вошли в руководящий орган впервые

Участники XXVII конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" продлили полномочия его действующего секретаря Петра Толстого и обновили состав руководящих органов.

Команду Петра Толстого пополнили член Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Селиверстов и председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, экс-депутат Госдумы Елена Панина. Кроме того, в состав Политсовета вошли, в том числе, вновь избранные депутаты нижней палаты парламента: Тимофей Баженов, Татьяна Буцкая, Андрей Картаполов, Александр Мажуга, Евгений Нифантьев и Светлана Разворотнева.

Еще одной темой стали меры поддержки беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Кроме того, обсудили подготовку к предстоящей кампании по выборам депутатов в муниципальных округах Москвы.

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