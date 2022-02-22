В Совфеде оценили идею приравнять год в армии к трем годам трудового стажа

С соответствующим предложением выступили "Коммунисты России"

Предложение учитывать год службы в армии за три года трудового стажа заслуживает обсуждения. Такое мнение во вторник, 22 февраля, высказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Петина.

Сенатор прокомментировала инициативу партии "Коммунисты России", которые предложили таким способом поднять престиж службы в армии в глазах молодежи и мотивировать их к прохождению воинской службы.

Петина согласилась, что правильно повышать престиж службы в армии. Она отметила, что молодежь, в том числе девушки, должна принимать взвешенные решения, касающиеся службы в Вооруженных силах.

Что касается перерасчета службы в армии на трудовой стаж, сенатор указала на необходимость обсуждения. Петина заявила, что "нужно смотреть, разбираться", много это или мало – три года трудового стажа за год службы в армии.

Член Совфеда также напомнила, что в истории России были периоды, когда за прохождение военной службы в регионах Крайнего Севера начислялся дополнительный стаж, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2021 года в Минздраве предложили ввести альтернативу военной службы для призывников, имеющих медицинское образование. В ведомстве выступили за внедрение так называемого вахтового метода альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке.

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