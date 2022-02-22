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В Совфеде оценили идею приравнять год в армии к трем годам трудового стажа

11:46
  • вторник
  • 22 февраля 2022

С соответствующим предложением выступили "Коммунисты России"

Предложение учитывать год службы в армии за три года трудового стажа заслуживает обсуждения. Такое мнение во вторник, 22 февраля, высказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Петина.
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Сенатор прокомментировала инициативу партии "Коммунисты России", которые предложили таким способом поднять престиж службы в армии в глазах молодежи и мотивировать их к прохождению воинской службы.

Петина согласилась, что правильно повышать престиж службы в армии. Она отметила, что молодежь, в том числе девушки, должна принимать взвешенные решения, касающиеся службы в Вооруженных силах.

Что касается перерасчета службы в армии на трудовой стаж, сенатор указала на необходимость обсуждения. Петина заявила, что "нужно смотреть, разбираться", много это или мало – три года трудового стажа за год службы в армии.

Член Совфеда также напомнила, что в истории России были периоды, когда за прохождение военной службы в регионах Крайнего Севера начислялся дополнительный стаж, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2021 года в Минздраве предложили ввести альтернативу военной службы для призывников, имеющих медицинское образование. В ведомстве выступили за внедрение так называемого вахтового метода альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке.

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