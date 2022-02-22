ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гидрометцентр призвал москвичей не ждать "мужской и суровой" погоды 23 февраля

11:22
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Влажность и слякоть не создадут праздничное настроение

В День защитника Отечества, 23 февраля, в столичном регионе прогнозируется влажная и слякотная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Москву пришла мартовская погода

Синоптик уточнил, что в Москве будет тепло, однако это "не вызывает никакого отклика в душе у москвичей" из-за других погодных параметров: под ногами слякоть, воздух влажный.

По мнению Вильфанда, 23 февраля погода должна соответствовать празднику — быть "мужской и суровой", однако прогноз говорит о другом.

Во второй половине недели облачность начнет рассеиваться, появится больше солнечного света. По ночам прогнозируются легкие морозы, до пяти градусов в Москве и до десяти градусов в Подмосковье. Днем температура ожидается около нуля, сообщает АГН "Москва".

В столичном регионе между тем сохраняется аномально теплая для февраля погода. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 22 февраля может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы. Максимальная температура в этот день прогнозируется на уровне трех-пяти градусов тепла, в Московской области — от плюс одного до плюс шести градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.