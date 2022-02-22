Гидрометцентр призвал москвичей не ждать "мужской и суровой" погоды 23 февраля

Влажность и слякоть не создадут праздничное настроение

В День защитника Отечества, 23 февраля, в столичном регионе прогнозируется влажная и слякотная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в Москве будет тепло, однако это "не вызывает никакого отклика в душе у москвичей" из-за других погодных параметров: под ногами слякоть, воздух влажный.

По мнению Вильфанда, 23 февраля погода должна соответствовать празднику — быть "мужской и суровой", однако прогноз говорит о другом.

Во второй половине недели облачность начнет рассеиваться, появится больше солнечного света. По ночам прогнозируются легкие морозы, до пяти градусов в Москве и до десяти градусов в Подмосковье. Днем температура ожидается около нуля, сообщает АГН "Москва".

В столичном регионе между тем сохраняется аномально теплая для февраля погода. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 22 февраля может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы. Максимальная температура в этот день прогнозируется на уровне трех-пяти градусов тепла, в Московской области — от плюс одного до плюс шести градусов.

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