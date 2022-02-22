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С коронавирусом в России госпитализированы еще 17294 человека

11:11
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Выявлено 135172 случая

За сутки в России госпитализированы 17294 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 135172 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 4250 человек, из них госпитализированы только 646.

Выздоровели за сутки 164293 человека. Скончались 796 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 15657928 человек. Умер 347031 зараженный. Вылечились 12657025 заболевших.

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