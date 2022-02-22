С коронавирусом в России госпитализированы еще 17294 человека

Выявлено 135172 случая
За сутки в России госпитализированы 17294 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 135172 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 4250 человек, из них госпитализированы только 646.
Выздоровели за сутки 164293 человека. Скончались 796 заболевших.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 15657928 человек. Умер 347031 зараженный. Вылечились 12657025 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram