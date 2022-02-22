В ЕС отказались считать ввод российских войск в Донбасс "полномасштабным вторжением"

Сегодня будет принят первый пакет санкций

Российские войска действительно "находятся на Украине", но это не является "полномасштабным вторжением".

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Донбасс - это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска - на украинской земле", - сообщил он на неформальном форуме глав МИД стран ЕС и государств Тихоокеанского региона.

Боррель отметил, сто сегодня, 22 февраля, страны ЕС, США, Канада и Великобритания утвердят первые антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР.

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