"Запад получил по заслугам": в бундестаге оценили признание ДНР и ЛНР

Это плата за расширение НАТО

Запад получил по заслугам с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, считает член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре. Парламентарий подчеркнул, что европейские столицы и Вашингтон могли бы предотвратить переход "загнанной в угол" России к политике "передовой обороны".

"Запад получил по заслугам за нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны", - сказал Котре агентству РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза. Затем российский лидер обратился к народу. В телеобращении президент заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Указы о признании республик Путин подписал сразу после выступления.

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