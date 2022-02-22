ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Документы приняты единогласно

Парламенты Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Российской Федерацией.

Ратификацию единогласно одобрили все депутаты, участвующие в чрезвычайном пленарном заседании, передает корреспондент ТАСС. Парламентарии аплодировали стоя, с возгласами "Спасибо, Россия!".

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В этот же день глава государства подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР, а также Россией и ЛНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram