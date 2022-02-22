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Как цыгане: эксперт разъяснил методы телефонных мошенников

12:37
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Россиян призывают к бдительности

Многие телефонные мошенники используют методы воздействия на сознание потенциальных жертв. Об этом рассказал руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Эксперт пояснил, что речь идет о методах нейролингвистического программирования, что может включать в себя голосовые интонации, подбор фраз и другие приемы.

Это не гипноз, подчеркнул Сизов, однако определенное воздействие на психическое состояние человека оказывается. В результате возникает та самая "туманность" сознания, на которую жалуются после общения с мошенниками некоторые потерпевшие.

Методы телефонных мошенников очень похожи на те, которые применяют цыгане, предлагающие прохожим погадать, считает Алексей Сизов. Специалист порекомендовал прекращать диалог в подобных ситуациях.

Еще один метод — выяснить у звонящего, из какой он организации, завершить разговор и самостоятельно связаться с той самой организацией, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее в Банке России рассказали об одной из схем телефонных мошенников. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом перевода на "специальные" (или "безопасные") счета в Центробанке.

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