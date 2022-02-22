Один человек пострадал в массовом ДТП в Домодедове

Столкнулись восемь автомобилей

Семь легковых автомобилей и грузовик столкнулись на трасе в подмосковном Домодедове. По предварительным данным, в массовой аварии пострадал один человек.

"В 10:45 мск на 183-м километре автодороги А-107 в Домодедовском городском округе произошло попутное столкновение грузового автомобиля "Мерседес" с семью легковыми автотранспортными средствами", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники ДПС работают на месте происшествия, обстоятельства аварии устанавливаются. Затруднений в движении по этому участку трассы из-за ДТП не возникло.

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