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МИД указал на право России разместить военные базы в ДНР и ЛНР

12:13
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Такая возможность оговорена в заключенных с республиками договорах

Договоры о дружбе и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса допускают оказание военной помощи и размещение на территории ДНР и ЛНР российских военных баз. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
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Дипломат подчеркнул, что "пока ни о каких базах разговора не шло", однако в случае необходимости "будет сделано все, что нужно", сообщает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Одновременно с указами были подписаны договоры о дружбе и взаимной помощи между Россией и обеими республиками.

Целью подписания документов российских лидер назвал защиту интересов граждан России, проживающих в республиках Донбасса. В договорах о взаимной помощи, в числе прочего, Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.

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