Татьяну Доронину госпитализировали с ковидом

Актриса в нестабильном эмоциональном состоянии
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу.
Как сообщает telegram-канал Mash, актрису госпитализировали некоторое время назад, она сдала положительный тест на коронавирус. Состояние Дорониной осложняется сопутствующими заболеваниями.
На данный момент 88-летняя актриса в нестабильном эмоциональном состоянии, поэтому врачи дают ей седативные препараты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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