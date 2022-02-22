Татьяну Доронину госпитализировали с ковидом

Актриса в нестабильном эмоциональном состоянии

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу.

Как сообщает telegram-канал Mash, актрису госпитализировали некоторое время назад, она сдала положительный тест на коронавирус. Состояние Дорониной осложняется сопутствующими заболеваниями.

На данный момент 88-летняя актриса в нестабильном эмоциональном состоянии, поэтому врачи дают ей седативные препараты.

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