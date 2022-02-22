Автомобилистам рассказали, когда лучше "переобуться" в летнюю резину

Гидрометцентр дал рекомендации с учетом прогнозов погоды

Автомобилистам не рекомендуется спешить с заменой зимней резины на летнюю, несмотря на аномально теплую для февраля погоду. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что до конца февраля и в начале марта по всей России температурный фон будет существенно выше нормы. Однако при этом сцепление автомобильных шин с дорожной поверхностью будет плохое.

"Переобувка" в летнюю резину актуальна при погоде, когда температура стабильно держится на уровне пяти-семи градусов выше нуля. Такие значения характерны для второй половины апреля, рассказал Вильфанд.

С учетом этого по крайней мере до 5-10 апреля менять зимнюю резину не рекомендуется, подчеркнул эксперт. В дальнейшем он посоветовал прислушиваться к прогнозам метеорологов, сообщает АГН "Москва".

Ранее Вильфанд напомнил об обильных снегопадах нынешней зимой и рассказал, что снег будет лежать еще очень долго — до середины марта никаких проталин не будет. Теплую весну в ближайшее время Вильфанд рекомендует не ждать именно из-за высокого снегового покрова.

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