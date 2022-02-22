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Автомобилистам рассказали, когда лучше "переобуться" в летнюю резину

13:00
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Гидрометцентр дал рекомендации с учетом прогнозов погоды

Автомобилистам не рекомендуется спешить с заменой зимней резины на летнюю, несмотря на аномально теплую для февраля погоду. Об этом во вторник, 22 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптик уточнил, что до конца февраля и в начале марта по всей России температурный фон будет существенно выше нормы. Однако при этом сцепление автомобильных шин с дорожной поверхностью будет плохое.

"Переобувка" в летнюю резину актуальна при погоде, когда температура стабильно держится на уровне пяти-семи градусов выше нуля. Такие значения характерны для второй половины апреля, рассказал Вильфанд.

С учетом этого по крайней мере до 5-10 апреля менять зимнюю резину не рекомендуется, подчеркнул эксперт. В дальнейшем он посоветовал прислушиваться к прогнозам метеорологов, сообщает АГН "Москва".

Ранее Вильфанд напомнил об обильных снегопадах нынешней зимой и рассказал, что снег будет лежать еще очень долго — до середины марта никаких проталин не будет. Теплую весну в ближайшее время Вильфанд рекомендует не ждать именно из-за высокого снегового покрова.

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