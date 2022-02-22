Для московских младшеклассников провели необычное занятие

Встреча была организована рамках программы "Орлята России"

Секреты работы в команде и качества, необходимые каждому лидеру. Необычное занятие для учеников младших классов провели во вторник в Москве.

Главным гостем стал генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Встреча прошла в рамках программы "Орлята России". Она направлена на развитие социальной активности детей и повышение интереса к спорту, экологии, волонтёрству и другим видам внеурочной деятельности. Организатор проекта - Российское движение школьников

"Сегодня я в очередной раз убедился, какие у нас замечательные дети в нашей стране: умные, любознательные, активные, светлые, добрые. Мне очень было приятно услышать, что многие ребята говорят о том, что хотят помогать другим, не только добиваться своих успехов, но и делать так, чтобы жизнь других, жизнь друзей, жизнь людей вокруг была лучше", - отметил Алексей Комиссаров.

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