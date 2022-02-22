ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бессмертные": в Москве представили новый фильм Тиграна Кеосаяна

14:55
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Зрители могут увидеть ленту в эту среду

Режиссер Тигран Кеосаян представил свой новый фильм - "Бессмертные". Это рассказ об участниках афганской войны, о тихих героях, которые просто выполняли свой воинский долг, а после были обречены на несправедливое забвение.

Накануне в Москве картину показали журналистам и кинокритикам. Некоторые из присутствующих в зале уже сравнили эту работу с легендарным "Белорусским вокзалом". Сюжет построен на истории четырех друзей, они вместе воевали, а потом встретились спустя 20 лет. Их дружба, любовь к родине  проходят испытание временем.

Как отметил сам Кеосаян, после множества лирических проектов он намеренно обратился к жанру драмы. Ему был интересен тонкий психологизм взаимоотношений героев между собой и с окружающим миром, передает "ТВ Центр".

В широкий прокат фильм выйдет на онлайн-платформах 23 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пресс-показ фильма режиссера Кеосаяна "Бессмертные"
Пресс-показ фильма режиссера Кеосаяна "Бессмертные"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.