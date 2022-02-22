"Бессмертные": в Москве представили новый фильм Тиграна Кеосаяна

Зрители могут увидеть ленту в эту среду

Режиссер Тигран Кеосаян представил свой новый фильм - "Бессмертные". Это рассказ об участниках афганской войны, о тихих героях, которые просто выполняли свой воинский долг, а после были обречены на несправедливое забвение.

Накануне в Москве картину показали журналистам и кинокритикам. Некоторые из присутствующих в зале уже сравнили эту работу с легендарным "Белорусским вокзалом". Сюжет построен на истории четырех друзей, они вместе воевали, а потом встретились спустя 20 лет. Их дружба, любовь к родине проходят испытание временем.

Как отметил сам Кеосаян, после множества лирических проектов он намеренно обратился к жанру драмы. Ему был интересен тонкий психологизм взаимоотношений героев между собой и с окружающим миром, передает "ТВ Центр".

В широкий прокат фильм выйдет на онлайн-платформах 23 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram