В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

Это ежегодное мероприятие

Профилактику Вечного огня провели минувшим вечером в Александровском саду. Эту церемония традиционно проходит в канун Дня защитника Отечества, сообщает "ТВ Центр".

В этом году к процедуре готовились особенно тщательно - ровно 55 лет назад у стен Кремля зажгли священное пламя в память о солдатах. Профилактика заняла у специалистов всего 40 минут. Для начала Вечный огонь временно перенесли во временную горелку специальным факелом. Затем сотрудники "Мосгаза" сняли Звезду мемориального комплекса, очистили камеру от сажи и проверили все три запальники. Такая процедура необходима, чтобы во время праздника не случилось непредвиденных сбоев.

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