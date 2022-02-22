В социальной мастерской "Круг" создали серию подарков на 23 февраля

Изделия можно приобрести в интернет-магазине

В социальной мастерской "Круг" готовятся к празднику. Там работают люди с инвалидностью и они придумали особую серию подарков на 23 февраля - кружки с необычными поздравлениями.

По мнению творцов, в этот день защищать можно не только отечество, но и рыбалку, небывалые истории. И у всех участников, несмотря на особенности развития, получаются очень искусные и по-настоящему яркие работы.

Эти изделия можно приобрести в интернет-магазине творческого объединения. Заодно там можно купить и другую красивую керамическую утварь, украшения и сувениры. Весь доход пойдет на развитие мастерской.

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