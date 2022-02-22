Магия цифр: мошенники стали продавать красивые даты для свадьбы

Однако свой слот времени нельзя передать другой паре

Сегодня 22 февраля 2022 года. Зеркальная дата. Многие верят, что ещё и счастливая! И за несколько месяцев запланировали свадьбу именно на этот день. ЗАГСы Москвы уже открыли 100 дополнительных мест для проведения торжеств, а график работы дворцов бракосочетания продлён до девяти вечера. Правда, что для одних повод для счастья, для других - неплохая бизнес-идея.

Сказать заветные слова под аккорды Мендельсона многие пары мечтают в особенный день, когда "сойдутся звезды" или, как в этом году, "двойки". Такую тенденцию красоты чисел задает 2022-й. На все даты с цифрой 2 места разбираются мгновенно. Абсолютным свадебным "хитом" стала самая красивая комбинация этого года - 22 февраля. Здесь сходятся сразу шесть двоек. Кроме того, это редкая зеркальная дата, или палиндром - в обоих направлениях числа читаются одинаково. Сыграть на магии цифр решили брачные мошенники - в интернете на разных торговых площадках стали появляться объявления о продаже красивых дат регистрации.

Роспись в Грибоедовском ЗАГСе перекупщики времени оценили в 100 тысяч, в Таганском - в 35 тысяч рублей. И такие предложения посыпались во многих российских регионах, цены выставлялись "без потолка".

В одном из объявлений девушка предлагает свою красивую дату для регистрации - 20 февраля - за полтора миллиона рублей. По телефону она общаться отказалась, поэтому мы ей написали. Как выяснилось, схему она предлагает стандартную: "Мы снимаем запись в ЗАГСе, вы записываетесь сразу же с нами". В случае отказа она обещает вернуть деньги. Кстати, во время переписки она пошла на уступку и снизила стоимость до миллиона рублей.

Так же быстро, как появились, эти объявления стали исчезать. После публичного разоблачения многие предприимчивые "женихи" и "невесты" удалили свои предложения сами, или же их заблокировал сервис. Ведь свое право регистрации в ЗАГСе уступить кому-то другому невозможно.

"Пара подает заявление и предоставляет индивидуальные данные - жениха и невесты. За ними закрепляется слот времени, регистрируется в нашей программе. Это закрепляется за парой, и никаким образом мы не сможем передать это другой паре. Потому что это номер заявления. Этот слот времени закреплен за конкретной парой. Даже если пара говорит, что не придет в назначенный день", - пояснила начальник Дворца Бракосочетания №1 Елена Филина.

Илья и Софья - те самые счастливчики, которые успели забронировать самую популярную и волшебную дату этого года - 22 февраля. Заявление подавали еще летом. Регистрация у пары пройдет в легендарном Грибоедовском ЗАГСЕ - днем. На этот день уже все расписано - фотосессия и ресторан с самыми близкими. Не исключают, что красивая дата станет талисманом для их семьи и принесет удачу. Кстати, следующая зеркальная дата-палиндром будет только через 8 лет, и тоже в феврале - 03.02.2030.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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