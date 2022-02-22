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На Воробьевых горах пройдут экстремальные соревнования по сноуборду

15:21
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Участие примут сильнейшие спортсмены России и зарубежья

Максимально захватывающе! В среду вечером на Воробьевых горах пройдут экстремальные соревнования по сноуборду – один из этапов Кубка Европы FIS.

Зрители увидят самую зрелищную дисциплину - "биг-эйр". Сильнейшие спортсмены России и зарубежья будут разгоняться и прыгать с большого трамплина, выполняя в полёте разнообразные акробатические трюки, сообщает "ТВ Центр".

Главное для райдеров, чтобы прыжок был как можно длиннее, ярче, но в то же время оставался безопасным. В завершении болельщиков ждет концерт и пиротехническое шоу.

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