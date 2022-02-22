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ЛНР предложит Украине вывести войска с территории всей Луганской области

12:40
  • вторник
  • 22 февраля 2022

По конституции республики территория принадлежит Луганску

Территория Луганской области принадлежит ЛНР, в соответствии с конституцией республики. Луганск предложит Киеву добровольно вывести украинские войска из этого района, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов.

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"В рамках законодательства наших республик есть закон о госграницах, который говорит четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области. Мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", - заявил Хорошилов.

По словам парламентария, в противном случае будет принято решение, которое позволит восстановить территориальную целостность Луганской народной республики. Парламент ЛНР 22 февраля единогласно ратифицировал договор с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Затем закон подписал глава республики Леонид Пасечник, передает "Интерфакс".

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