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Врачи не пустили Жириновского в Госдуму

13:19
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Политик присоединится к заседаниям в марте

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хотел принять участие в заседании Госдумы, однако врачи попросили его повременить.

Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Жириновский может присоединиться к коллегам в зале уже в марте.

"Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают", - сообщил Володин.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. На данный момент политик идет на поправку.

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