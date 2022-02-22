Врачи не пустили Жириновского в Госдуму

Политик присоединится к заседаниям в марте

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хотел принять участие в заседании Госдумы, однако врачи попросили его повременить.

Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Жириновский может присоединиться к коллегам в зале уже в марте.

"Я вчера с ним разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают", - сообщил Володин.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. На данный момент политик идет на поправку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram